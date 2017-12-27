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(Görüntülü Haber) Pompalı tüfekle intihar etti

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA) Kağıthane'de 31 yaşındaki Ahmet Çalışcı, pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi

27 Aralık 2017 18:43

Hasan YILDIRIM - Hakan KAYA/İSTANBUL,(DHA) Kağıthane\'de 31 yaşındaki Ahmet Çalışcı, pompalı tüfekle başına ateş ederek yaşamına son verdi. 



Olay, sabah saatlerinde Kağıthane Talatpaşa Mahallesi Songül Sokak\'ta bulunan iki katlı evin giriş katında yaşandı. İddiaya göre, 31 yaşındaki Ahmet Çalışcı odada yalnız bulunduğu sırada pompalı tüfeği başına dayayıp tetiği çekti. Bir süredir birlikte yaşadığı Özbekistan uyruklu kadın, silah sesi üzerine Çalışçı\'nın bulunduğu odaya girdi. Kadın durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri Çalışcı\'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri dairede inceleme yapıp, delil topladı. Çalışcı\'ın borçları olduğu öğrenildi. Savcının incelemesinin ardından ceset otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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