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(Görüntülü Haber) Polisten yaşlı çifte bayram hediyesi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaşlı çifti evlerinde ziyaret edip, yiyecek ve giyecek yardımında bulundu, evlerini temizletti

25 Ağustos 2017 16:38

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yaşlı çifti evlerinde ziyaret edip, yiyecek ve giyecek yardımında bulundu, evlerini temizletti. Kayseri’de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü polisleri, merkez Melikgazi İlçesi Danişmentgazi Mahallesi\'nde 77 yaşındaki Elmas ve 86 yaşındaki Ali Köklü’yü ziyaret etti. Bayram öncesi yaptıkları ziyarette polisler, kendi maaşlarından topladıkları paralarla aldıkları yiyecek ve giyecekleri Köklü çiftine teslim etti. Mahalle berberini de beraberlerinde getiren polisler, Ali Köklü’nün bayram tıraşını da yaptırdı. Başpolis Levent Atakan, \"Kayseri Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü olarak Kayseri 156 mahallesinde halkımız yan yana olmaya çalışıyoruz. Yaptığımız çalışmalarda kimsesiz ve ihtiyaç sahibi olan aileleri tespit ederek onların yanında oluyoruz. Bugün de Ali ve Elmas Köklü çiftini ziyaret edip bayramlıklarını getirdik. Evlerini temizletip, bayram tıraşı yaptırdık\" dedi. Çocukları ve kimsesi olmayan yaşlı çift ise polis teşkilatına yanlarında oldukları için teşekkür etti.

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