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(Görüntülü Haber) Polisten uyuşturucu operasyonu

Bülent TATOĞULLARI- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ANTALYA'da narkotim ekipleri tarafından düzenlenen iki operasyonda 314 gram esrar, 741 gram eroin, 1 tabanca, 3 bin 225 TL ile 20 Euro ve 10 dolar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı

27 Eylül 2017 19:50

Bülent TATOĞULLARI- Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,(DHA) ANTALYA\'da narkotim ekipleri tarafından düzenlenen iki operasyonda 314 gram esrar, 741 gram eroin, 1 tabanca, 3 bin 225 TL ile 20 Euro ve 10 dolar ele geçirilirken, 3 kişi gözaltına alındı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Yeşildere Mahallesi\'nde iki ayrı eve operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında evlerde yapılan aramalarda 314 gram esrar, 741 gram eroin, 1 adet tabanca, 3 bin 225 TL ile 20 Euro ve 10 dolar ele geçirildi. Operasyonlarda, A.Ü., H.Ü. ve temizlik işçisi olarak çalışan H.K. gözaltına alındı. Sağlık kontrolü sonrası ifade alma işlemi tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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