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(Görüntülü Haber) Polisten kural ihlalleri için 'drone'lu denetim

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN polisi, 'drone' ile yaptığı denetim sırasında emniyet kemeri takmayan, ışık ihlali yapan ve araç kullanırken, cep telefonuyla konuşanları belirleyerek, bu sürücülere ceza kesti

30 Ekim 2017 17:49

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA) - MERSİN polisi, \'drone\' ile yaptığı denetim sırasında emniyet kemeri takmayan, ışık ihlali yapan ve araç kullanırken, cep telefonuyla konuşanları belirleyerek, bu sürücülere ceza kesti. Mersin Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı öncesi başlatılan \'drone\' destekli uygulamasını sürdürüyor. Merkez Yenişehir ilçesi GMK Bulvarı’nda, aşırı hız ve kemer kullanımı konusunda sürücüleri hem uyaran hem de kurallara uymayan sürücülere ceza yazan ekipler, havadan da \'drone\' ile kontrol yaptı. Karada radar ekipler, havada ise \'drone\'; aşırı hız yapan, emniyet kemerini takmayan, ışık ihlali yapan ve araç kullanırken, cep telefonuyla konuşanları tespit etti. Ekipler, özellikle toplu taşıma araçlarına fazla yolcu alan ve durak harici yolcu indirip, bindiren şoförlere dikkat etti. Kontrol sırasında sürücülere özellikle emniyet kemeri takmaları; alkollü, yorgun ve uykusuzken araç kullanmamaları yönünde uyarılarda bulunan ekipler, ışık ihlallerinin de trafik kazalarında büyük kayıplara neden olduğunu anlattı.

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