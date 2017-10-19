(Görüntülü Haber) Polisten kaçarken duvara çarpan cipten uyuşturucu çıktı

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA\'nın İnegöl İlçesi\'nde uygulama yapan polisin \'dur\' ihtarına uymayan şüpheli, cipini ekiplerin üzerine sürerek kaçtı. Yaşanan kovalamaca, şüphelinin aracının bir duvara çarparak durmasıyla noktalandı. Araçta yapılan aramada bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, sürücü S.D. tutuklandı. İnegöl İlçesi Ahmet Türkel çevreyolu girişinde dün akşam uygulama yapan polis ekipleri, siyah renkli bir cipi durdurmak istedi. \'Dur\' ihtarına uymayan sürücü aracını polislerin üzerine sürerek kaçtı. Polisin havaya ateş açmasına rağmen durmayıp aracıyla kaçan sürücü ile polis ekipleri arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Cip, Turgutalp Mahallesi Paşabey Sokak\'ta bir apartmanın duvarına çarparak durdu. Kaza yapan araçtan inip kaçmaya çalışan S.D., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada, aracın arka koltuğunda çanta içinde bir miktar sentetik uyuşturucu metanfetamin ele geçirildi. İfadesi alınan S.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.