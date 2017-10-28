(Görüntülü Haber) Polisten kaçan otomobil, bomba paniğine neden oldu

Eyyüp BURUN/GAZİANTEP, (DHA)- GAZİANTEP\'te, polisin \'dur\' ihtarına uymayan otomobildeki Suriye uyruklu 2 kişi, kaçmaya çalıştı. Polis şüphelileri gözaltına alırken, patlayıcı madde bulunma ihtimaline karşı arama yapılan otomobilde suç unsuruna rastlanmadı.



Olay, öğleden sonra Güneş Mahallesi\'nde meydana geldi. Polis, 10 No\'lu Cadde üzerinde yaptığı denetimlerde sürücüsü henüz tespit edilemeyen 27 MM 976 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polisin \'Dur\' ihtarına uymayan otomobil, trafik ışıklarında araç yoğunluğuna takılınca içinden inen 2 kişi kaçmaya başladı. Polis kısa süren kovalamaca ardından Suriyeli 2 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Otomobilde patlayıcı madde olmasından şüphelenen ekipler, caddeyi araç trafiğine kapatarak özel harekat polislerinin de yardımı ile çevre güvenliği aldı. gelen uzman ekip yaptığı çalışmalarda otomobilde herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Polis, şüphelileri sorgulamak üzere Emniyet Müdürlüğü\'ne götürürken, cadde otomobilin çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.