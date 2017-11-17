(Görüntülü Haber) Polisten ev hanımlarına suç ve suçlulara karşı bilgilendirme

Ersan SAN / İSTANBUL,(DHA)-ESENYURT İlçe Emniyet Müdürlüğü, günlerinin büyük kısmını evde geçiren ev hanımları için yeni bir uygulama başlattı. Mahallelerde toplantılar düzenleyen polisler, ev hanımlarını suç ve suçlulara karşı bilgilendiriyor. Bununla ilçede suç oranlarının düşürülmesi hedefleniyor. Proje, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ile ilçe genelindeki mahalle muhtarlarıyla ortaklaşa yürütülüyor. Proje kapsamında haftalık düzenlenen toplantılarda alanlarında uzman polisler, suç ve suçlularla ilgili ev hanımlarını bilgilendiriyor. Meydana gelen olaylara tanıklık yapabilecek ev hanımlarına polise yardımcı olma yöntemleri hakkında bilgi veriliyor. Proje kapsamında bu hafta, Mevlana Mahallesi\'nde ev hanımlarıyla toplantı gerçekleştirildi. Mevlana Mahallesi Muhtarı Fulya Ece Yirdem, “Kadın polis memuru arkadaşlarımız ev hanımlarımız ile birlikte olmak istediler. Çünkü kadınlar çevresi ile çok daha ilgili çocukları ile çok daha ilgili, eşleri gündüzleri işte iken kadınlar daha çok mahalleyi biliyor tanıyor. Çocuklarını da koruma korusunda çok daha fazla görev alıyorlar. Bu çalışmayı çok faydalı buluyoruz. Çünkü karşılıklı görüş alışverişi yapılabiliyor. Narkotik konusunda özellikle ülkemizde önemli bir problem bununla mücadele konusunda da polis memuru arkadaşlarımız mahalleliyi bilgilendiriyor\" dedi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis memuru Sare Çuhadar ise, “Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü olarak sosyal sorumluluk projelerinden birisi de bu proje. Esenyurt\'ta 43 mahallemiz bulunmakta. Bu hafta da Mevlana mahallesindeyiz. Kadınlarla görüşüyoruz. Bundan sonrada bu toplantılarımız devam edecek\" diye konuştu.