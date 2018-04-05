(Görüntülü Haber) Polisler mesaiye giderken kaza geçirdi: 2 polis yaralı

Özgür EREN-Murat DELİKLİTAŞ/İSTANBUL,(DHA)-ŞİŞLİ\'de polislerin karıştığı kazada 2 polis yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırılırken kaza nedeniyle trafik bir süre 2 şeritten sağlandı.



Kaza, Piyalepaşa Bulvarı Kasımpaşa istikametinde meydana geldi. 34 BZ 4022 Plakalı otomobil sürücüsü Aykut T. bulvar üzerinde bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önünde seyreden Mehmet Koçpınar yönetimindeki taksi sürücüsüne çarptı. Çarpmanın etkisi ile araç kaldırımda bulunan ağaca çarparak yan dönüp durabildi. Araç içerisindeki Haliç Polis Merkezinde görevli ve mesaiye giden Aykut T. ve bir kadın polis yaralandı.



Kazayı gören sürücüler durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralı polisler, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polislerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Kaza nedeniyle Piyalepaşa Bulvarı bir şeridi trafiğe kapandı. Kaza yerinde trafik kısa süre kontrollü olarak sağlandı.



Taksi sürücüsü Mehmet Koçpınar \"Orta şeritten ilerliyordum, herhalde viraja keskin girdi. Keskin girince virajı alamadı bana arkadan dokundu. Dokunduktan sonra ağaca çarptı\" diye konuştu.