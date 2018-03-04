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(Görüntülü Haber) Polisler arabasını bağlayınca, çatıya çıkarak intihara kalkıştı

SİVRİHİSAR, (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR'in Sivrihisar ilçesinde, denetim yapan polislerin sigortası yaptırılmadığı ve ruhsatı olmadığı için trafikten men ettikleri hafif ticari aracın sahibi kadın, 3 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı

04 Mart 2018 01:44

SİVRİHİSAR, (Eskişehir), (DHA)- ESKİŞEHİR\'in Sivrihisar ilçesinde, denetim yapan polislerin sigortası yaptırılmadığı ve ruhsatı olmadığı için trafikten men ettikleri hafif ticari aracın sahibi kadın, 3 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkıştı. Polisler araç sahibi kadını güçlükle ikna edip aşağıya indirdi. Olay Sivrihisar ilçesinde meydana geldi. Polis ekipleri, denetim sırasında durdurdukları 31 RG 541 plakalı hafif ticari aracı sigortasının yaptırılmadığı ve ruhsatının araçta olmaması nedeniyle trafikten men etti. Araç çekiciye yüklendiği sırada, araç sahibi olan kadın, 3 katlı binanın çatısına çıktı. Aracının götürülmesi halinde aşağıya atlayacağını söyleyen kadını polisler ikna etmeye çalıştı. Olay yerine itfaiye, 112 Acil servis ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Polisler, güçlükle ikna edip aşağıya indirdikleri kadını, daha sonra emniyete götürüldü.

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