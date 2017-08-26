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(Görüntülü Haber) Polisin yakalama anı güvenlik kamerasında

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK'de bir iş merkezinde polisleri görünce kaçmaya çalışan, hakkında 7 yıl, 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ferdi U

26 Ağustos 2017 00:21

Cafer ELMAS/BİLECİK, (DHA) - BİLECİK\'de bir iş merkezinde polisleri görünce kaçmaya çalışan, hakkında 7 yıl, 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ferdi U.\'nun, kısa süreli boğuşmanın ardından etkisiz hale getirildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, İstiklal Mahallesi Ali Rıza Özkay Caddesi\'ndeki Kurtulmuş İş Merkezi\'de meydana geldi. Çeşitli suçlardan 7 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve hakkında yakalama kararı bulunan Ferdi U., kardeşi Ufuk U. ile dolaşırken, polisleri fark edince kaçmaya çalıştı. Yere yatırılan Ferdi U. polislere direnirken, Ufuk U. da ağabeyinin gözaltına alınmasını engellemeye çalıştı. Kısa süreli boğuşmanın ardından polisler, vatandaşların da yardımı ile Ferdi U.\'yu etkisiz hale getirdi. 

Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Ferdi U.\'nun gözaltına alınma anları ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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