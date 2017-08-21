(Görüntülü Haber) Polisin toplumsal olaylarda 'Kangal' köpeği olacak

Hüsnü Ümit AVCI/ALTINYAYLA (Sivas), (DHA) - İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında çevik kuvvet polislerinin toplumsal olaylara müdahalesinde artık Kangal köpeği kullanılacak. Bu kapsamda Sivas\'ta bulunan bir çiftlikten ilk etapta eğitilmek üzere 10 yavru Kangal İstanbul\'a götürüldü. Alman ve Belçika polisinin toplumsal olaylarda kendi köpeklerini kullanmasından yola çıkan İstanbul Emniyet Müdürlüğü de milli ırk olarak Kangal köpeğini tercih etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından başlatılan proje kapsamında Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nde görevli ekiplerin toplumsal olaylara müdahalede milli köpek kullanması planlandı. Bu çerçevede milli ırk olarak dünyaca ünlü Kangal köpeği tercih edildi. Çevik Kuvvet ekiplerinin kullanımı için, Kangal köpeği yetiştiren çiftlikler üzerinde araştırma başlatıldı. Bir süre önce İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı polis köpek eğitmenleri Sivas\'ın Altınyayla ilçesi Altın Kangal Yetiştirme Çiftliği\'ne gelerek incelemelerde bulundu. Burada belirledikleri 3- 4 aylık 10 yavru Kangalı götürdü. Gönderilen köpekler alacakları eğitimin ardından çevik kuvvet polisleri tarafından toplumsal olaylarda kullanılacak. Alman polisi ve Belçika polisinin kendi köpekleriyle toplumsal olaylara müdahale etmesi nedeniyle İstanbul Emniyeti\'nin de milli ırk olan Sivas Kangal köpeğini tercih ettiği belirtildi. \'MİLLİ IRKIMIZ DEĞERLENDİRİLİYOR\' Altınyayla İlçesi\'nde profesyonel olarak 15 yıldır Kangal köpeği yetiştiriciliği yapan Tarım Bakanlığı onaylı üretici Murat Taşdelen şunları söyledi: \"İstanbul Emniyeti Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü\'nden bir talep geldi. Kangal köpeğini güvenlik amacıyla kullanacaklar. Toplumsal olaylara müdahalede kullanmak için Kangal köpeğini tercih ettiler. Şu anda bir proje aşamasında olduğu söylendi. Bilindiği gibi bir çok köpek ırkı yurt dışında toplumsal olaylara karşı kullanılmakta. Ülkemizde de Kangal köpeği meşhur olduğu için şu an milli ırkımız değerlendiriliyor. Bu konuda yavru Kangal alımı için çiftliğimiz seçilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğü\'ne ilk etapta 10 tane yavru Kangal köpeğini sağ salim teslim ettik. İleri zamanlarda performansa göre değerlendirilip bu kapasite artırılacak. Sivas\'ta bir çok üretim yerini gezdiler ve araştırma sonucu bizim çiftliğimizi seçtiler. Biz de köpekleri almaya gelen polis arkadaşlarımızı Kangal köpeğinin bakımı ve beslenmesi konusunda bilgilendirdik.\" \'GÖRÜNTÜ OLARAK CAYDIRICI\' Kangal köpeğinin fiziki yapısı nedeniyle diğer ırklara oranla daha caydırıcı olduğunu söyleyen Taşdelen şöyle devam etti: \"Yurt dışında toplumsal olaylarda polise yardımcı bir çok köpek ırkı kullanılmaktadır. Ülkemizde de bu köpekler dışarıdan gelmektedir. Polis teşkilatımız şimdi yerli köpekleri eğitip bütün birimlere dağıtmayı planlıyor. Kangal köpeği üst seviye bir köpektir. Diğer Alman ve Belçika kurduna oranla fiziksel yapı olarak üst seviyededir. Toplumsal olaylarda ilk başta Kangal köpeğinin görüntü olarak caydırıcı bir özelliğe sahip olacağını düşünüyorum.\"