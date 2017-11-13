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(Görüntülü Haber) Polisin aracını kundakladığı gerekçesiyle tutuklandı

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDIN'da, 5

13 Kasım 2017 20:00

Burhan CEYHAN / AYDIN, (DHA) AYDIN\'da, 5.5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranırken iddiaya göre bir polisin otomobilini molotofkokteyli atarak kundaklayan 29 yaşındaki İ.Y. (İsa Yaşar) yakalandı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen İ.Y., tutuklandı. Olay, dün (pazar) saat 23.30 sıralarında, Efeler İlçesi Girne Mahallesi 2157 Sokak\'ta meydana geldi. Hakkında mala zarar verme suçundan 5.5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Y., Aranan Şahıslar Büro Amiri Başpolis İbrahim Kanyılmaz\'ın oturduğu adresi tespit etti. Adrese gelen İ.Y., Kanyılmaz\'a ait otomobili, bilinmeyen bir nedenle, iddiaya göre, molotofkokteyli atarak kundakladı. Yanan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Gecenin karanlığından faydalanan İ.Y., olay yerine geldiği otomobille sokaktan kaçtı. Şüpheliyi tespit ederek peşine düşen ekipleri, İ.Y.\'yi sabah yakaladı. Emniyete getirilen İ.Y., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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