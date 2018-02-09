(Görüntülü Haber) Polisi görüp kaçmaya çalışınca yakalandı

Aziz GÜVENER ADAPAZARI(Sakarya), (DHA) - SAKARYA\'da, polisi görünce kaçmaya çalışan S.T. yakalandı. Bir miktar esrarla yakalanan S.T. adliyeye sevk edilirken gazetecilere tekme atmaya çalıştı Adapazarı Ankara Caddesi üzerinde devriye görevi yapan Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kenarındaki Atak Camii\'nin bahçesindeki bir kişinin hareketlerinden şüphelendi. Polis tarafından takibe alındığını fark eden kişi kaçmaya başlayınca yaşanan kovalama sonucu yakalandı. Üzerinden bir miktar esrar da çıkan S.T. gözaltına alındı. S.T.\'nin basit yaralama, kesici aletleri izinsiz satmak suçlarından ve hakkındaki kesinleşmiş hapis cezasından dolayı arandığı belirlendi. S.T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, kendisini görüntüleyen gazetecilere tekme atmaya çalıştı.