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(Görüntülü Haber) Polis takibindeyken hırsızlık yaptı, kıskıvrak yakalandı... O anlar kamerada

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA Gaziosmanpaşa'da peşindeki polislerden habersiz, kadının cep telefonu çalan hırsız yakalandı

06 Kasım 2017 14:53

Haber: Çağatay KENARLI - Kamera: İstanbul DHA Gaziosmanpaşa\'da peşindeki polislerden habersiz, kadının cep telefonu çalan hırsız yakalandı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri cumartesi günü Gaziosmanpaşa Cebeci Caddesi\'nde durumundan şüphelendiği E.C.\'yi takibe aldı. Takip edildiğinden habersiz olan E.C., caddede yürüyen M.U. isimli kadının montunun cebinden cep telefonun çaldı. Bu anlara şahitlik eden polisler E.C.\'yi gözaltına alarak Küçükköy Şehit Tevfik Arslan Polis Merkezi Amirliği\'ne götürdü. Şüphelinin, kadının cebinden cep telefonunu çalma anı ve yakalanması bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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