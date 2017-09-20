(Görüntülü Haber) Polis okulunda feci kaza; Helikopter pervanesinin çarpması sonucu 1 polis şehit, 1 polis yaralı (3)

Ali KADI/ NİĞDE, (DHA)- NİĞDE\'de Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü\'nde eğitmen olarak görev yapan polis memuru, helikopter pervanesinin çarpması sonucu şehit oldu. Olayda 1 polis de ağır yaralandı.



Olay, saat 14.00 sıralarında Polis Meslek Eğitim Merkez Müdürlüğü\'nde meydana geldi. Eğitim sahasındaki helikopterin pervanesinin çarptığı 2 polis ağır yaralandı. Okulda eğitmen olarak bulunan özel hareket polisi olay yerinde şehit olurken, diğer polis ise götürüldüğü Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde yoğun bakıma alındı.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.