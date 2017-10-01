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(Görüntülü Haber) Polis, okul çatısında intihar edeceğini söyleyen kişiyi aradı

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de kimliği belirlenemeyen bir kişi, '155 Polis İmdat' hattını arayarak Atatürk Anadolu Lisesi'nin çatısına çıktığını ve intihar edeceğini söyledi

01 Ekim 2017 13:38

Ali KADI/NİĞDE, (DHA)- NİĞDE’de kimliği belirlenemeyen bir kişi, \'155 Polis İmdat\' hattını arayarak Atatürk Anadolu Lisesi\'nin çatısına çıktığını ve intihar edeceğini söyledi. Polis ekipleri 1 saat intihar edeceği söyleyen kişiyi aradı, ancak bulamadı. İhbar üzerine Ferudun Zeren Caddesi\'nde bulunan Atatürk Anadolu Lisesi’ne polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri okulun çatısında yaklaşık 1 saat intihar edeceği söyleyen kişiyi aradı. Okulun çevresinde ve çatısında kimseyi bulamayan görevliler, aramayı sonlandırdı. Polis, 155\'i Polis İmdat hattını arayan kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

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