(Görüntülü Haber) Polis meslek yüksekokulu öğrencisi, kazada yanarak öldü

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ(Edirne), (DHA) - EDİRNE\'nin Uzunköprü İlçesi\'nde yön levhasının ayağına çarparak alev alan LPG\'li otomobilin sürücüsü polis meslek yüksekokulu öğrencisi 19 yaşındaki Ahmet Furkan Emcek, yanarak hayatını kaybetti.



Kaza, saat 16.30 sıralarında Keşan-Uzunköprü karayolu İbriktepe Köyü yol ayrımında meydana geldi. Uzunköprü\'den Keşan yönüne giden İstanbul Sarıyer Adile Sadullah Mermerci Polis Meslek Yüksekokulu 1\'inci sınıf öğrencisi Ahmet Furkan Emcek yönetimindeki 39 NC 383 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki yön levhasının ayağına çarptı. Hurda yığınına dönen LPG\'li araç alev alarak, yanmaya başladı. Otomobilde sıkışan sürücü Ahmet Furkan Emcek yanarak hayatını kaybetti.



JANDARMA, İMAM BABAYA OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEYEMEDİ



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, Uzunköprü Belediyesi\'ne bağlı itfaiye ekiplerince söndürüldü. Jandarma ekipleri plaka üzerinden Ahmet Furkan Emcek\'in Süloğlu İlçesi\'nde imamlık yapan babasına ulaştı. Jandarma telefondan görüştüğü babaya oğlunun trafik kazasında yaralanarak, hastaneye kaldırıldığını ve Uzunköprü\'ye gelmesi gerektiğini söyledi.



Emcek\'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle yaklaşık 2 saat tek şeritten kontrollü olarak sağlanan ulaşım, aracın kaldırılmasının ardından yeniden normale döndü.