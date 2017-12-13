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(Görüntülü Haber) Polis memuru, öğretmen eşini öldürüp intihar etti

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri ilçesinde polis memuru Oğuzhan Küpeli, öğretmen eşi Meryem Küpeli'yi tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi

13 Aralık 2017 14:18

Bülent TATLI/SUŞEHRİ (Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri ilçesinde polis memuru Oğuzhan Küpeli, öğretmen eşi Meryem Küpeli\'yi tabancayla vurup öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olay, bu sabah saat 08.00 sıralarında ilçe merkezindeki Gönüloğlu Mahallesi Çeçenistan Sokak\'taki Erer Apartmanı\'nın birinci katında meydana geldi. Suşehri Kaymakamlığında görev yapan polis memuru Oğuzhan Küpeli\'nin oturduğu evden gelen silah sesleri üzerine yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler Oğuzhan-Meryem Küpeli çiftini kanlar içerisinde buldu. Yapılan incelemede Meryem Küpeli\'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak Suşehri Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan Oğuzhan Küpeli de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayraak yaşamını yitirdi. Meryem Küpeli\'nin Atarürk Ortaokulu\'nda öğretmen görev yaptığı öğrenildi. Çiftin 2 çocukları bulunduğu öğrenildi. Polis soruşturma başlattı. Evdeki inceleme sürüyor.

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