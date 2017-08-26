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(Görüntülü Haber) Polis memuru Koçak son yolculuğuna uğurlandı

Hüsnü Ümit AVCI/ULAŞ(Sivas), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde tabancasının ateş alması sonucu başından ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru 35 yaşındaki Ahmet Koçak memleketi Sivas'ta toprağa verildi

26 Ağustos 2017 17:58

Hüsnü Ümit AVCI/ULAŞ(Sivas), (DHA)- MANİSA\'nın Turgutlu ilçesinde tabancasının ateş alması sonucu başından ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru 35 yaşındaki Ahmet Koçak memleketi Sivas\'ta toprağa verildi. Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü, Terörle Mücadele Büro Amirliği\'nde görevli polis memuru evli ve iki çocuk babası Ahmet Koçak, silahının ateş alması sonucu başından vurularak ağır yaralandı. Turgutlu Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan ve yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybeden Koçak\'ın cenazesi Manisa\'da dün yapılan törenin ardından memleketi Sivas\'ın Ulaş ilçesine getirildi. Polis memuru Koçak için öğle namazının ardından Ulaş Merkez Camisi\'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Sivas Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, Ulaş Belediye Başkanı İsrafil Göçgün, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Hasan Aykut, Koçak\'ın babası Selahattin Koçak, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından polis memuru Ahmet Koçak\'ın cenazesi Ulaş İlçe Mezarlığı\'na defnedildi.

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