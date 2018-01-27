(Görüntülü Haber) Polis, kendisini savcı olarak tanıtıp intihardan vazgeçirdi

Haber-Kamera:Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA)KARABÜK\'te, evden uzaklaştırması olduğu için ikiz çocuklarını göremediğini ileri sürerek iş merkezinin çatısına çıkıp intihar girişiminde bulunan 48 yaşındaki A.K., kendisini savcı olarak tanıtan polis tarafından ikna edilerek aşağı indirildi. İnönü Caddesi\'ndeki 8 katlı Belediye İş Merkezi\'nin çatısına yangın merdivenlerinden çıkarak aşağıya sarkan bir kişiyi görenler polise ihbarda bulundu. Olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. İtfaiye ekipleri aşağıda branda açıp önlem aldı. Polis ekipleri, evden uzaklaştırma cezasının bulunduğu için ikiz çocuklarını göremediğini söyleyen A.K.\'yi ikna etmeye çalıştı. Caddede ve üst geçitte toplanan çok sayıdaki meraklı vatandaşlar yaşananları izlerken, bazıları cep telefonlarıyla sosyal medya üzerinden canlı yayın yaptı. A.K., gazetecilere açıklama yapacağını söylemesi üzerine bir gazeteci fotoğraf ve kamerasıyla çatıya çıktı. Açıklama yapmaktan vazgeçen A.K., bu kez de evden uzaklaştırılma kararının düzeltilmesi için savcı istedi. Kendisini ikna etmeye çalışan polis, çatıya çıkan sivil giyimli polise,\"Savcım buyurun. Suçu yokken evden uzaklaştırma vermişler. Bunu iptal ettirebilir miyiz?\" diye sordu. Sivil giyimli polis de,\"Tamam ben verdim o kararı. Tamam iptal ettirelim. Bana yanlış anlattılar olayı, sen gel ben gerekeni yapacağım. Muhtar olayı yanlış anlattı, sen gel. Ne yapayım ben, bana yanlış anlattılar. Ben olayı bilmiyorum. Gel anlat dinleyelim. Koskoca savcı senin ayağına gelmiş\" dedi. A.K., bunun üzerine intihar girişiminden vazgeçti. Yaklaşık 1,5 saat süren ikna çabaları sonrası çatıdan indirildikten sonra baygınlık geçiren A.K., sağlık ekiplerince Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü.