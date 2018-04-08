(Görüntülü Haber) Polis Haftası'nda polislerin sorunları masaya yatırıldı

İSTANBUL,(DHA)- POLİS Haftası kutlamaları kapsamında Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, emekli polislerle bir araya geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi?nin de katıldığı buluşmada emekli Emniyet Teşkilatı mensuplarının sorunları ve emekli polislerin emeklilik şartları konuşuldu. Toplantı kahvaltıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam edildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan Emekli Başkomiser Cevdet Şentürk Polis Haftası\'na yönelik konuştu ve emniyet mensuplarının sorunlarını dile getirdi. \"EMNİYET TEŞKİLATININ POLİS HAFTASI KUTLU OLSUN\" Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç yaptığı konuşmada, \"Ülkenin güvenliğini sağlamak için gözünü kırpmadan canla başla kurşunlara göğsünü siper eden Polis teşkilatımızın bütün üyelerine, mesleğini yaparken yaşamını yitirmiş bütün teşkilat mensuplarına saygılarımı sunuyorum? dedi. \"EN GÜVENLİ TOPLUMLAR ÖZGÜR TOPLUMLARDIR\" CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi de gerçekleştirdiği konuşmada polislerin özlük haklarının diğer güvenlik unsurlarımızın hakları ile aynı düzeye getirilmesinin devletin ve hükümetin görevi olduğunu vurgulayarak,\"Dünyanın en güvenli toplumları en özgür toplumlarıdır. Özgürlükten fedakarlık edilerek güvenliği sağlamak asla mümkün değildir\" ifadesini kullandı. \"EMEKLİ POLİSLERİMİZ GEÇİM SIKINTISI YAŞIYOR\" Emekli polislerin geçim sıkıntısı yaşadığını belirten Hamzaçebi, \"Bu görevi yerine getiren güvenlik teşkilatımızın geçim kaygısı içerisinde, çocuklarının geleceğini sağlama kaygısı içerisinde , yarın ne olacağım kaygısı içerisinde yaşamaması gerekir. Bu sorunu çözmek devletin görevidir. Bugün insanlar Türkiye?de çalışanlar özelliklede Polis Teşkilatımız emekli olmaktan korkmaktadır. Emeklilik bir kabus gibidir çünkü emekli olunduğunda maaşlar yarı yarıya düşmektedir. Bu nedenle polislerimiz asla emekli olmak istememekte ancak zamanı geldiğinde de emekli olmak zorundadır. Emeklilikle , aylığın arasındaki bu uçurumu gidermek, polislerimizi emekli olmak korkusundan kurtarmak , siyaset kurumunun özelliklede hükümetin en temel görevi olmak zorundadır\" diye konuştu. Konuşmaların ardından Emekli polis memurlarına CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi ve Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç tarafından plaket takdim edildi.