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(Görüntülü Haber) Polis ekibine ateş açıldı

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)ADANA'da, silahlı kurşunlama olayına giden polis ekibine ateş açıldı

23 Kasım 2017 20:44

Haber-Kamera:Çağlar ÖZTÜRK / ADANA, (DHA)ADANA\'da, silahlı kurşunlama olayına giden polis ekibine ateş açıldı. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda 3 kişi gözaltına alındı. Olay, merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Küçükdikili Mahallesi\'nde meydana geldi. Bir işyerinin kurşunladığı ihbarı üzerine bölgeye giden polis ekibine, pompalı tüfekle ateş açıldı. Polis ekibinin yardım istemesi üzerine mahalleye çok sayıda polis sevk edildi. Zırhlı araçlarıyla sokaklara giren polisler, saldırganları yakalamaya çalıştı. Polis, uzun namlulu silahlarla, sokak başlarında güvenlik önlemi aldı. Görgü tanıklarının ifadesini alan polis, 3 kişiyi gözaltına aldı. Civarda araştırma yapan polis, boş kartuş ve atılı halde av tüfeği buldu. Yakalanan 3 kişi ise, sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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