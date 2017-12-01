(Görüntülü Haber) Polis, dizi izlerken tanıdığı hırsızlık şüphelisi oyuncuyu yakaladı

Selda Hatun TAN- Uğur AYDIN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde bir eve giren hırsız, 2 laptop, 3 karton sigara ve 200 TL para çaldı. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalini belirlediği şüpheli G.G.\'yi, diziyi izlerken görüp, tanıdı. Dizide rol alan G.G, yakalanıp, gözaltına alındı. Körfez Orhan mahallesindeki bir eve giren hırsız, 2 laptop, 3 karton sigara ve 200 TL para çaldı. Evde incelemelerde bulunan polis, çevrede bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını da incelemeye aldı. Polis, güvenlik kameralarındaki kişinin eşkalini belirledi. Polis, bir televizyon kanalındaki diziyi izlerken, güvenlik kameralarına yakalanan şüpheliyi burada gördü. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, İzmit\'te çekilen dizide rol alan şüpheli G.G.\'yi, dizinin setinden çıkarken gözaltına aldı. Hırsızlık suçundan 4 sabıkası bulunan G.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.