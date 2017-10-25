(Görüntülü Haber) Polis baskınını fark edince, tezgahlarını bırakıp kaçtılar

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da kaçak içki ve sigara satanlar, polis baskınını fark edince tezgahlarını bırakıp kaçtı. Yurda kaçak yollarla sokulan içki ve sigaraların satıldığı bilgisini alan polis, özellikle Suriyeliler\'in bulunduğu, merkez Seyhan İlçesi\'ndeki Mısır Çarşısı\'na baskın yaptı. Asayiş Şubesi ekiplerinin de destek verdiği operasyonda, bazı satıcılar polisleri görünce tezgahlarını terk edip kaçtı. Ekipler, sahipsiz kalan tezgahlardaki kaçak içki, sigara, çay ve cinsel uyarıcı hapları topladı. Kilitli olan tezgahlar ise kaldırım taşıyla kırılarak açıldı. Kaçan tezgah sahiplerinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. SURİYELİLER\'E KİMLİK DENETİMİ Öte yandan, kent merkezinde işyeri açan Suriyeliler\'in işyerleri kontrol edildi. Polis, Arapça yazı olan işyerlerinin evraklarını inceledi. İçeride bulunanlara ise kimlik kontrolü yaptı. Yabancılar Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan bilgilendirme broşürleri Suriyeliler\'e verildi. Denetimlerin aralıklarla yapılacağı öğrenildi.