(Görüntülü Haber) Polis, 'Barlar Sokağını' denetledi

Ufuk AKTUĞ İSKENDERUN(Hatay),(DHA)HATAY\'ın İskenderun ilçesi Savaş Mahallesi\'nde \'barlar sokağı\' olarak bilinen eğlence yerlerinde Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri denetim yaptı. İskenderun\'un çeşitli yerlerinde gerçekleştirdikleri gece denetimlerini sıklaştıran polis ekipleri, eğlence yerlernide kimlik denetimi ve arama yaptı. Barlar sokağında gerçekleştirilen denetimlerde polis, kimliksiz kişileri gözaltına aldı. Polis, denetimlerin devam edeceğini açıkladı.