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(Görüntülü Haber) Polis "kaçırıldım" diyen avukat Burak Mengü'yle ilgili soruşturmayı tamamladı (2)

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) ŞİŞLİ'de kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını söyleyerek önce tweet atan daha sonra da şikayetçi olan avukat Burak Mengü'yle ilgili polis soruşturması tamamlandı

20 Mart 2018 14:42

Ali AKSOYER/İSTANBUL(DHA) ŞİŞLİ\'de kendilerini polis olarak tanıtan kişiler tarafından kaçırıldığını söyleyerek önce tweet atan daha sonra da şikayetçi olan avukat Burak Mengü\'yle ilgili polis soruşturması tamamlandı. İstanbul polisi tarafından yapılan soruşturmada kaçırıldığını söylediği gün Burak Mengü\'nün saniye saniye kamera görüntüleri toplandı. Burak Mengü\'nün o gün H.K.T. adlı müvekkili ile buluştuğu, Ümraniye\'ye gittiği ardından saat 19.00 sıralarında aynı kişi tarafından Levent\'te bırakıldığı tespit edildi. Herhangi bir kaçırma yada darp görüntüsü tespit edilemezken, ifadesi alınan müvekkil de Burak Mengü\'nün olayın olduğu gün kendisiyle birlikte olduğunu söyledi. Burak Mengü\'nün ise şikayetini geri çektiği belirtildi. SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU Avuakat Burak Mengü geçtiğimiz Cumartesi günü başına geldiğini iddia ettiği bir olayı Twitter\'dan paylaşmıştı. Burak Mengü\'nün paylaşımında yaptığı açıklamada \"Polis kimliği gösterilmeden, gözaltı kararı gösterilmeden sivil ekiplerce gözaltına alındım. Nereye diyorum kimse söylemiyor. Kim aldı bilmiyorum neden aldı onu da bilmiyorum\" yazmıştı. BURAK MENGÜ ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU Asayiş Şube Müdürlüğüne gelerek iddialarıyla ilgili şikayetçi olan ve ifade veren Burak Mengü, Nişantaşı\'nda polis rozeti bulunan kimlik gösteren kişilerin kendisini kaçırdığını darp ettikten sonra Anadolu yakasında bıraktığını kendi imkanlarıyla Levent\'te geldiğini anlatmıştı. POLİS SORUŞTURMASI TAMAMLANDI İstanbul polisi tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada polis Burak Mengü\'nün kaçırıldığını söylediği gün Cihangir\'deki evinden çıktıktan sonra güvenlik kamera görüntülerinini topladı. Soruşturma kapsamında Burak Mengü\'nün evinden çıktıktan sonra Nişantaşı\'na geldiğini ve burada bir müvekkili ile buluştuğunu tespit etti. İkilinin otomobille Anadolu yakasına geçerek Ümraniye\'ye gittikleri daha sonra müvekkilinin otomobiyle Burak Mengü\'yü saat 19.00 sıralarında Levent\'te bıraktığı belirlendi. Polisin ulaştığı Burak Mengü\'nün müvekkili H.K.T. ise genç avukatın o gün kendisiyle birlikte olduğunu herhangi bir kaçırma olayı yada olumsuz bir durum olmadığını söylediği öğrenildi. BURAK MENGÜ ŞİKAYETİNİ GERİ ÇEKTİ Bu arada tekrar Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen Burak Mengü\'nün de kaçırılma olayıyla ilgili şikayetinden vazgeçtiği öğrenildi. Polis olayla ilgili hazırlanan soruşturma dosyasının savcılığa teslim edileceğini belirtti.

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