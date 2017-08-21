T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Plajda hortum paniği hortumun adım adım kumsala yaklaştığı " o anlar" kamerada

Cankurtaranlar yüzenleri denizden çıkardı, kumsalı boşaltmaya çalıştı

21 Ağustos 2017 15:13

Cankurtaranlar yüzenleri denizden çıkardı, kumsalı boşaltmaya çalıştı. Cengiz ÇOBAN, İstanbulDHA Riva\'da denizde ortaya çıkan ve karaya doğru yaklaşan hortum plajda paniğin yaşanmasına neden oldu. Hortumun ortaya çıkmasından sonra cankurtaranlar denizde yüzenleri uyardı, sudan çıkmalarını sağladı, kumsal da bulunanlar da daha güvenli bir yer bulmaya çalıştı. Plajda paniğin yaşandığı anlar cep telefonlarının kayıtlarına da yansıdı. Görüntülerde denizde oluşan hortum, karaya doğru ilerleyişi, bu sırada denizde ve kumsalda yaşanan panik görülüyor. Cankurtaran Fırat Çınar o anları şu sözlerle anlattı. “Hortumu görünce güvenlik amaçlı denizi hemen boşalttık. Çok fazla etkili olmadı, biraz kumları kaldırdı. Denizde oldu. 20 yıldır buradayım ilk defa böyle bir olay gördüm\" Riva muhtarı Mevlüt Eren de “yaklaşık yarım saat önce mahallemizde yağmur başladı. Bu sırada denizin ortasında hortum oluştuğunu gördüm. Herhangi bir can kaybı yada hasar olmadan etksini kaybetti “ diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

CankurtaranlarCengizRivaHortumunPlajdaGörüntülerdeCankurtaran FıratDenizdeMevlüt ErenBuHerhangi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24