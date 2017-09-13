(Görüntülü Haber) Plajda bira içen iki kadın doktora para cezası

Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,(DHA) ZONGULDAK\'ta belediyenin işlettiği mavi bayraklı Kapuz Plajı\'nda bira içen iki kadın doktor hakkında polis, Kabahatler Kanunu\'nun \'Çevreye rahatsızlık verme\' maddesini ihlalden 109\'ar lira idari para cezası uyguladı. Olay, dün akşam saatlerinde Zonguldak Belediyesi\'nin işlettiği Kapuz Plajı\'nda meydana geldi. Doktor 32 yaşındaki S.Ç. ve arkadaşı, plajda yanlarında getirip açtıkları sandalyelere oturup güneşlenirken bira içmeye başladı. Plaj görevlisi, sahilde içki içmenin yasak olduğunu söyleyerek kadınları uyardı. Plajın kamu malı olduğunu, kimseye rahatsızlık vermeden içki içmenin yasaklanmasının kanuna aykırı olduğunu söyleyen kadınlar ile görevli arasında tartışma çıktı. Kadın doktorlar, daha sonra gelen zabıta ile de tartışınca polise haber verildi. Polis ekipleri iki kadını, haklarında şikayet olduğunu söyleyerek karakola götürdü. S.Ç. ve arkadaşı, Kabahatler Kanunu\'nun \'Çevreye rahatsızlık verme\' maddesni ihlal ettikleri gerekçesiyle 109\'ar lira idari para cezası uygulanarak serbest bıraklıdı. \'BİKİNİLERİMİZ ÜSTÜMÜZ ISLAK ŞEKİLDE KARAKOLDA BEKEDİK\' DHA\'ya açıklama yapan doktor S.Ç., mesai sonrası kitap okumak ve serinlemek için plaja gittiklerini söyleyerek, şöyle konuştu: \"Biramı açtım ve bir yudum aldım görevli geldi. Bize içki içmenin yasak olduğunu söyledi. Biz de halk plajında bu yasağın olamayacağını söyledik. Bize \'Erkek olsanız sizi yaka paça dışarı atardım\' dedi. Biz de kadın olduğumuz için yapman gereken uygulamadan imtana etmemesini, ne gerekiyorsa yapmasını istedik. Amirini çağırdı. Amiriyle de yaklaşık 15-20 dakika konuştuk. Bu yasağın kanuni olmadığını anlatmaya çalıştık fakat anlamadılar ve polisi aradılar. Ben o sıra denizdeydim. İsmin anons edildi ve denizden çıkartıldım. Bizi önce hastaneye sonra karakola götürdüler. Alkol kontrolünde arkadaşımda sıfır çıktı, bende ise 50 promil çıktı. Para cezası kestiler. Bikinilerimiz, üstümüz ıslak şekilde karakolda bekledik ve gece çıkabildik. \'PLAJDA İÇKİ İÇİLMESİ YASAK\' Zonguldak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürvekili Nejat Uludüz, olayın belediye ile alakalı olmadığını, plaja alkollü içecek sokmanın yasak olduğunu belirten tabelanın girişte asılı olduğunu söyledi. Plajda alkol alınabilecek restoranın bulunmasına rağmen iki kadının sahilde içki içmek istediklerini belirterek şöyle dedi: \"Plajda içki içilmesi yasak. Plajda alkol alınabilecek restoran var. Orada içki içildiği takdirde herhangi bir sorun yoktur. Sahilde, kumsalda içki içildiği için oradaki vatandaşlarımız da şikayette bulunmuşlar. Plaj görevlileri de uyarmışlar. Restoranda içki içebileceklerini söylemişler. Bayan arkadaşlar bunu dikkate almamış. Tartışma büyümüş ve emniyete haber verilmiş. Polisi görünce alkol alan bayanlardan birisi denize girmiş. Denizden çıkması için anons etmişler. Olay daha sonra emniyete intikal etmiştir. Emniyet de işlem yapmıştır. Bizim belediye olarak bir ceza uygulamamız söz konusu değil. Biz bundan sonra plajdaki önlemleri artırabiliriz. Sahilde içki içilmesinin yasak olduğunu belirten yazılar ve levhaları artırabiliriz.\"