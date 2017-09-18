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(Görüntülü Haber) PKK'nın şehit ettiği Necmettin öğretmenin okulunda hüzünlü ders başı

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nden memleketi Gümüşhane'ye giderken PKK'lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz'ın görev yaptığı okuldaki öğrenciler, yeni eğitim- öğretim yılına hüzünle

18 Eylül 2017 17:26

Mehmet SEZGİN/ SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nden memleketi Gümüşhane\'ye giderken PKK\'lı teröristlerce kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz\'ın görev yaptığı okuldaki öğrenciler, yeni eğitim- öğretim yılına hüzünle başladı. Siverek\'in Çiftçibaşı Mahallesi\'nde öğretmenlik görevini yapan ve yaz tatilinde memleketi Gümüşhane’ye dönerken Tunceli- Pülümür karayolunda 16 Haziran tarihinde aracı yakılarak kaçırılıp şehit edilen Necmettin Yılmaz\'ın adı, görev yaptığı okula verilmişti. Yılmaz\'ın şehit edilmesinin ardından adı verilen okula, arkadaşı ve meslektaşı Ali Canpolat atandı. Okulda bu sabah 2017- 2018 eğitim- öğretim yılı nedeniyle tören düzenlendi. İlkokulda düzenlenen törende; öğrenciler şehitler için bir dakikalık saygı duruşunda bulunup ardından İstiklal Marşı okudu. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü\'nce gönderilen kitaplar, yeni atanan sınıf öğretmeni Ali Canpolat tarafından öğrencilere dağıtıldı. Geçen yıl Çubuklu İlkokulu\'nda görev yaptığını söyleyen Canpolat, \"Acı bir durum, kendisi arkadaşımdı. Sürekli görüşüyorduk, bilmediğim konuları kendisini arayarak bilgi alırdım. Sürekli gidip gelirdik, iletişim halinde idik. İkinci dönem ilçe merkezine taşındığı için sık görüşemedik. Sabah okula geldiğimde çok büyük bir acı his ettim, Necmettin hocamızı unutmayacağız, yerini doldurmaya çalışacağız. Öğrencilerine iyi bakmaya gayret göstereceğiz\" dedi. Necmettin öğretmeni unutmadıkları söyleyen öğrenciler ise, öğretmenlerini çok sevdiklerini ifade etti.

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