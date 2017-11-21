(Görüntülü Haber) PKK'lıların mezar taşları değiştirildi

Ahmet ÜN-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü tarafından Büyükşehir Belediyesi\'ne gönderilen uyarı yazısı üzerine Yeniköy Asri Mezarlığı\'nda bulunan PKK\'lı teröristlere ait üzerlerinde \'şehit\' ifadesinin yanısıra örgütü simgeleyen slogan ve falamaların bulunduğu mezar taşları değiştirildi.



Cumhuriyet Başsavcılığın talimatı ile Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'nce Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Mezarlıklar Müdürlüğü\'ne gönderilen yazıda, Yeniköy mezarlığında bulunan PKK\'lılara ait mezarlarda üzerlerinde PKK\'yı simgeleyen, yazı, söz, sözde örgüt flaması-arması ve \'şehit\' ibaresi bulunan mezar taşların değiştirilmesi istenilmişti. Emniyetin talebini işleme alan Mezarlıklar Müdürlüğü, bugün Yeniköy Asri Mezarlığı\'nda bulunan ve ilk olarak tespit 25 PKK\'lının mezar taşları değiştirildi. Üzerlerinde terör örgütü PKK-PYD simgelerinin yanı sıra sloganlarının da yer aldığ mezar taşları, belediye tarafından yaptırılan ve üzerinde sadece ölen kişinin adı, doğum ve ölüm tarihi ile ruhuna Fatiha yazılı mezar taşı yapıştırıldı.



Mermerden hazırlanan yeni mezar taşları, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü\'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik önlemleri altında, Yeniköy Asri Mezarlık\'ta görevliler tarafından eski mezar taşları yenileri ile değiştirildi.