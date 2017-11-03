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(Görüntülü Haber) PKK'lı teröristlerin taciz ateşinde yaralan sözleşmeli er şehit oldu (2)

ŞEHİT ÖZYURT, GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ Hakkari'nin Şemdili İlçesi'nde dün PKK'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ersin Özyurt, memleketi Bingöl'ün Solhan İlçesi'nde düze

03 Kasım 2017 16:24

ŞEHİT ÖZYURT, GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ Hakkari\'nin Şemdili İlçesi\'nde dün PKK\'lı teröristlerin saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Ersin Özyurt, memleketi Bingöl\'ün Solhan İlçesi\'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ersin Özyurt için Solhan İlçe Jandarma Komutanlığı\'nda yapılan ilk törene, Bingöl Valisi Ali Mantı, 49\'uncu Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ersin Altay, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Solhan Kayakamı Fatih Okumuş, askeri erkân ve şehidin yakınları katıldı. Jandarma komutanlığındaki törenin ardından şehidin cenazesi Ulu Cami\'ye getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından şehidin cenazesi, \'Kahrolsun PKK\' sloganları eşliğinde Murat köyü Alak mezrasındaki mezarlığa götürüldü. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Ersin Özyurt gözyaşları arasında toprağa verildi.

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