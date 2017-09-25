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(Görüntülü Haber) PKK'lı teröristlerin attığı havan mermisi, kaçakların bulunduğu alana düştü: 1 ölü, 5 yaralı (2)

ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi'nde PKK'lı teröristlerin Jandarma Tabur komutanlığı'nı hedefleyerek attığı havan topu mermisi, işlemler için bekleyen bir grup yabancı uyruklu kaçağın bulunduğu noktaya düştü

25 Eylül 2017 19:28

ŞEMDİNLİ (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi\'nde PKK\'lı teröristlerin Jandarma Tabur komutanlığı\'nı hedefleyerek attığı havan topu mermisi, işlemler için bekleyen bir grup yabancı uyruklu kaçağın bulunduğu noktaya düştü. Meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2\'si ağır 5 kişi de yaralandı. Olay, Şemdinli ilçe merkezine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan Irak sınırındaki Derecik Beldesi\'nde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. PKK\'lı teröristlerin Balkaya Dağları\'ndan attığı havan topu mermisi, Türkiye\'ye kaçak yollardan geçiş yapan ve bu sırada Jandarma Tabur Komutanlığı\'ndaki işlemleri için bekleyen bir grup yabancı uyruklu kaçağın bulunduğu noktaya isabet etti. Meydana gelen patlamada, ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybederken, 2\'si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar için bölgeye ambulanslar sevk edilirken, güvenlik güçleri, Balkaya Dağları\'nın bulunduğu bölgede hava destekli operasyon başlatıldı.

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