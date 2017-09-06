(Görüntülü Haber) PKK'lı teröristler işçilere ateş açtı; 2 ölü, 3 yaralı

HAKKARİ,(DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'ne bağlı Çobanpınar Köyü kırsalında enerji nakil hatlarında çalışan işçilere, PKK\'lı teröristler tarafından ateş açıldı. Saldırıda 2 işçi hayatını kaybederken, 1\'i ağır 3 işçi de yaralandı. Olay, öğlen saatlerinde Yüksekova ile Şemdinli İlçeleri arasında bulunan Çobanpınar Köyü kırsalında meydana geldi. Enerji nakil hattında çalışan bir grup işçiye, PKK\'lı teröristler tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu 2 işçi hayatını kaybederken, 1\'i ağır 3 işçi de yaralandı. Yaralı işçiler, helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırılırken, teröristlerin yakalanması için bölgede geniş çaplı hava destekli operasyon başlatıldı.