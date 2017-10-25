(Görüntülü Haber) PKK'lı teröristi yakalatan kahveci DHA'ya konuştu

Muhamet KAÇAR- Fatih TURAN- Hakan KABAHASANOĞLU/DERELİ (Giresun), (DHA)- GİRESUN’un Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası\'nda \'Aram’ kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan\'ı ihbar ederek yakalanmasını sağlayan yayladaki kahvenin sahibi Kemal Çoban o anları anlattı. Trabzon\'un Maçka İlçesi\'nde 15 yaşındaki Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'i şehit eden terörist grup içerisinde yer aldığı belirlenen PKK\'lı teröristi fotoğraflayarak güvenlik güçlerine ihbar eden Kemal Çoban, \"Jandarma gelene kadar yanından ayrılmadık, kapıyı da kapattık. Hiç tepki vermedi. Biz de şüphe arz ettiği için serbest bırakmadık. Kendisine söyledik, üzerini aradık, sadece çakmak vardı\" dedi. Dereli İlçesi Kulakkaya Yaylası\'nda \'Aram’ kod adlı PKK\'lı terörist Mustafa Tolucan\'ın önceki gün saat 15.25 sırlarında yaylada yaşayanların ihbarı üzerine güvenlik güçlerinin operasyonuyla yakalanmasıyla ilgili ayrıntılar ortaya çıktı. Başına poşu takılı, ayağında mekap ayakkabı giyen terörist yayla yolunda karşılaştığı bir kişiye, \"Ben bir şantiyede çalışıyordum. Beni işten çıkardılar. Karnım aç, bana yiyecek bulabilir misin?\" dediği belirtildi. Durumundan şüphelendiği teröristi köy kahvehanesine götüren ve burada beklemesini sağlayan bu kişi aynı zamanda jandarmaya ihbarda bulundu. Köye ulaşan jandarma ekipleri teröristi kıskıvrak yakaladı. DHA O YAYLADA Trabzon\'un Maçka İlçesi\'nde teröristlerin erzak çaldığını ihbar eden ve girdikleri evi gösteren Eren Bülbül ile beraberindeki Jandarma Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'in şehit olduğu saldırıyı gerçekleştiren PKK\'lı grubun içerisinde yer aldığı belirlenen teröristin yakalandığı yaylaya DHA muhabirleri gitti. Teröristi ihbar ederek yakalanmasında önemli rol oynayan yayladaki kahvenin sahibi Kemal Çoban yaşananları DHA\'ya anlattı. Jandarmaya işbirliği içersinde olduklarını belirten işletme sahibi Çoban, \"Araçla yoldan geçen arkadaşı durdurup buraya getirmesini söylemiş. O da alıp buraya getirdi, içeri aldık. Yemek yedi, çay içti. Zaten jandarmayla işbirliği içindeydik. Jandarma bir süre sonra gelip bunu aldı. Fazla bir şey konuşamadık. Suçlu gibi görmedik. Ama Maçka’daki olayın elebaşıymış. Hayırlısıyla vukuatsız yakalandı. Bize Diyarbakır Liceli olduğunu söyledi. Buralara kadar bazen yürüyerek bazen arabayla geldiğini söyledi. Burada arkadaşı varmış onun yanına gelmiş ama kim olduğunu söylemedi\" dedi. \'SAKİN VE RAHATTI\' Teröristin panik halinde olmadığını, sakin ve rahat olduğunu ve kendilerinin de bazı önlemleri aldıklarını anlatan Çoban şöyle konuştu: \"Kaçma gibi bir hareketi yoktu, panikli değildi. Sakin ve rahattı. Jandarma gelene kadar yanından ayrılmadık, kapıyı da kapattık. Hiç tepki vermedi. Biz de şüphe arz ettiği için serbest bırakmadık. Kendisine söyledik, üzerini aradık, sadece çakmak vardı. Üzerindeki elbiseden şüpheli olduğu belliydi. Terörist olduğu belliydi. Jandarmaya da fazla tepki göstermedi. Onlar da birer çay içip alıp götürdüler. Alaydan bir asker \'Fotoğrafını çekip at, bakalım bizim aradığımız şahıs mı?\' dedi. Şurada otururken fotoğrafını çektim. Fotoğrafı çekilirken bile tepki de göstermedi. Normal bir vatandaş gibiydi. Sakindi oldukça.\" \'TERÖRİST OLDUĞU BELLİYDİ\' Teröristin teslim olmak için yaylaya indiğini dile getiren yöre sakinlerinden Recep Yüksel de şunları söyledi: \"Giyimi biçimsizdi. Terörist olduğu belliydi, onların giyimiydi. \'Ben Lice’den geliyorum, evden kaçtım\' dedi. İsterseniz ailemi arayın dedi. Ama hiç kapmışa benzemiyordu. Yemek yedi, sigara içti, çay içti. Asker aldı gitti. Herhalde teslim olmak için gelmiş. Korkmadık. Biz de tepki gösterirse derdest ederiz diye bekledik.\" \'GİYİMİNDEN ŞÜPHELENDİK\' Giyiminden şüphelendiklerini ifade eden Helim Önal ise \"Jandarma Kemal Çoban’ı arayarak bölgede şüpheli şahsın olduğunu söylemişti. Kemal Çoban da etrafta biraz arama yapmış ama bulamamış. Sonra taş ocağında çalışan bir arkadaş buraya gelirken onu alıp buraya getirmiş. Giyimi teröristi andırıyordu. Giyiminden şüphelendik. Kuşkulu bir konuşması ve panik durumu yoktu. Jandarma geldi, aldı ve Dereli’ye karakola götürdü\" diyerek tedirgin olacak bir durumunun olmadığını söyledi. GRUPTAN FİRAR ETTİ, YAYLAYA İNDİ İhbar üzerine yakalanan teröristin sözde Karadeniz açılım grubu üyesi olduğu, Tunceli\'den 5-6 kişilik bir grupla Trabzon\'un Maçka ilçesi kırsalına yerleştikleri belirtildi. İlçede Ağustos ayında gerçekleştirilen ve Eren Bülbül ile beraberindeki Astsubay Başçavuş Ferhat Gedik\'in de şehit edildiği eylemi gerçekleştiren grubun içinde yer aldığı belirlenen \'Aram\' kod adlı Mustafa Tolucan adlı teröristin, grup ile birlikte Maçka\'dan Giresun kırsalına geçtikleri ve kendisinin yaşadığı erzak bulamama sorunu nedeniyle gruptan kaçarak Kulakkaya Yaylası\'na indi. Burada yaşayan vatandaşların kendine sağladığı gıda yardımıyla karnını doyurduğu sırada yapılan ihbar üzerine kıskıvrak yakalanan terörist gözaltına alındı. TERÖRİSTİN SORGUSU SÜRÜYOR Yakalan \'Aram\' kod adlı Mustafa Tolucan’ın götürüldüğü Giresun Jandarma bölge Komutanlığı Terörle Mücadele Şubesi\'nde sorgulaması sürüyor. Terörist ilk ifadelerinde PKK\'nın sözde Karadeniz açılım grubuna ilişkin önemli bilgiler verdi. Sorguda elde edilen bilgiler üzere aynı grupta yer alan \'Cudi Zaza\' kod adlı Mehmet Yakışır ile \'Türk Tarık\' kod adlı Barış Öner\'in yakalanması için operasyonlar başlatıldı. PKK\'nın sözde Karadeniz açılım grubunun lideri olduğu belirtilen ve Yeşil listede başına 1 milyon lira ödül konulan \'Türk Tarık\' kod adlı Barış Öner adlı teröristin geçen yıl CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu\'na yönelik Artvin\'in Şavşat ilçesinde düzenlenen ve jandarma er Fatih Çaybaşı\'nın şehit edildiği eylemin emrini verdiği ifade edildi. OPERASYONLAR O BÖLGEDE YOĞUNLAŞTI PKK\'lı teröristin sağ olarak yakalanmasının ardından güvenlik güçlerince yürütülen operasyonlar Kulakkaya Yaylası ve civar yaylarında yoğunlaştı. Maçka\'da yaşanan terör eylemlerinin ardından PKK\'lı teröristleri etkisiz hale getirmek için bölgede başlatılan operasyonlara sürüyor. Bölgede Ankara’dan Jandarmanın en seçkin birliği Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) ve Jandarma Özel Operasyon Komutanlığı (JÖPER) ekiplerinin yanı sıra çok sayıda güvenlik güçlerinin de desteğiyle yürütülen operasyonda teröristlerin etkisiz hale getirilmesi bekleniyor.