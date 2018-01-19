(Görüntülü Haber) PKK sığınağından kitap ve satranç takımı da çıktı

İbrahim EMÜL -OSMANİYE, (DHA) Osmaniye\'de, Amanos Dağı eteklerinde terör örgütü PKK\'ya ait sığınak bulundu. Sığınakta yaşam malzemelerinin yanı sıra kitap ve satranç takımı da ele geçirildi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı Özel Harekât Tabur Komutanlığı ekiplerince, Amanoslar bölgesinde, bölücü terör örgütü PKK\'nın kış üslenmelerinin belirlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik operasyonlar aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, merkeze bağlı Yarpuz Köyü Havşu Tepe mevkiinde sürdürülen operasyon kapsamında, bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen üç ayrı noktada sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, yaşam malzemeleri, Rus tipi el bombası taşıma kabı, satranç takımı, kitaplar, av tüfeği, uydu alıcı cihazı ele geçirildi. OLAY YERİNDE İMHA EDİLDİ Malzemelerin bazıları Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı\'nda incelenmek üzere muhafaza altına alınırken, taşınması ve bulundurulmasında sakınca olan malzemeler ise Cumhuriyet savcısının talimatıyla yerinde imha edildi. Jandarma ekiplerinin bölgedeki arama tarama faaliyetlerinin devam ettiği bildirildi.