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(Görüntülü Haber) PKK operasyonunda 6 kişi adliyeye sevk edildi

Yusuf BAŞTUĞ / ADANA, (DHA) - ADANA'da terör örgütü PKK adına eylemlerde bulundukları ve sosyal medya hesaplarında propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında anne- kızın da bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi

08 Eylül 2017 17:00

Yusuf BAŞTUĞ / ADANA, (DHA) - ADANA\'da terör örgütü PKK adına eylemlerde bulundukları ve sosyal medya hesaplarında propaganda yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan, aralarında anne- kızın da bulunduğu 6 kişi adliyeye sevk edildi. Terörle Mücadele Şubesi\'ne bağlı ekipler, 6 Eylül\'de PKK adına eylem ve faaliyette bulunup sosyal medya hesaplarında propaganda yaptıkları öne sürülen 10 kişiye yönelik operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin zırhlı araçlarla destek verdiği operasyonda, kentin çeşitli bölgelerindeki ev ve işyerlerinde arama yapıldı. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı, 4 kişi ise adreslerinde bulunamadı. Sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilmeden önce Adana Adli Tıp Birimi\'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Zahide B. ile kızı Perihan S.\'nin de aralarında bulunduğu 6 kişi polislerin arasında gülerek araca giderken, görüntü çeken gazetecilere de tepki gösterdi.

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