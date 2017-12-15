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(Görüntülü Haber) PKK mağarasında çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN'ın Çatak ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen 'Şehit Jandarma Er İbrahim Dönmez Operasyonu'nda, kış üslenmesi için hazırlanan PKK'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen bir mağarada çok miktarda yaşam malzemesi ele

15 Aralık 2017 14:29

Behçet DALMAZ/VAN, (DHA)- VAN\'ın Çatak ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen \'Şehit Jandarma Er İbrahim Dönmez Operasyonu\'nda, kış üslenmesi için hazırlanan PKK\'lı teröristlere ait olduğu tespit edilen bir mağarada çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çatak ilçesine bağlı kırsal kesimdeki Bilgi ve Üçüzler mahalllelerinde PKK\'nın kış üstlenmesine hazırlandığı istahbaratı üzerine harekete geçti. Ekipler, Bilgi ve Üçüzler mahallesi kırsal kesiminde \'Şehit Jandarma Er İbrahim Dönmez Operasyonu\' düzenledi. Karda yapılan operasyon ve arazi arama-tarama faaliyetlerinde, PKK terör örgütüne ait bir mağara tespit edildi. Mağarada PKK\'nın kış üstlenmesi için gizlediği, 50 kilo un, 50 kilo şeker, 18 litrelik sıvı yağ, 2 küçük tüp, 1 erkek iç çamaşırı, 2,5 litre silah bakım yağı, 25 metre ince kablu, kamuflajlı ve folyolu 2 şemsiye,10 paket makarna, 20 paket hazır çorba, 5 kutu ton balığı, 1 kilogram salça, 50 litrelik jelikan bidon,1 çakmak gazı, 2 küçük tüp başlığı, 1,5 litrelik matara, 1 sırt çantası, 1 litre pekmez, 1 kilogram gübre ve çok miktarda bardak, tencere ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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