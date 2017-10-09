T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Pilot, o anları kameraya kaydetti

İSTANBUL, (DHA) Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'den İstanbul'a uçan Türk Hava Yolları pilotunun çektiği fırtına görüntüsü şaşırttı

09 Ekim 2017 17:53

İSTANBUL, (DHA) Birleşik Arap Emirlikleri\'nin başkenti Abu Dabi\'den İstanbul\'a uçan Türk Hava Yolları pilotunun çektiği fırtına görüntüsü şaşırttı. İlginç görüntüyü sosyal medyada yayınlayan pilot Emre Çıngar o onları kaydetti. Aziz Elmo Ateşi adı verilen atmosferdeki elektriklenme olayını kamerasıyla yakaladı. Airbus A 330 tipi uçağı 12 bin metrede seyir halindeyken fırtınada nadir görülen bu doğa olayını görüntüleyen pilot Emre Çıngar güzel bir fotoğrafa da imza attı. Şiddetli fırtına bulutları olarak bilinen CB bulutlarına yakalanmak istemeyen pilotlar bu tür durumlardan kaçınmayı tercih ediyor. Elektrik yüklü CB bulutları nedeniyle İstanbul hava sahası üzerinde ki hava trafiğinin de olumsuz olarak etkilendiği biliniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DHA Birleşik Arap EmirlikleriAbu DabiTürk Hava YollarıEmreAziz Elmo AteşiAirbusCBElektrik

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24