T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Petshoptan 10 bin liralık kuş çalındı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN'da kimliği belirsiz kişi, camını kırıp girdiği petshopta, toplam değeri 10 bin lira olan kuşları çaldı

06 Aralık 2017 23:46

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA) - ADIYAMAN\'da kimliği belirsiz kişi, camını kırıp girdiği petshopta, toplam değeri 10 bin lira olan kuşları çaldı.

Atatürk Caddesi\'nde dün gece Sıdık Yıldız\'a ait petshopa vitrinin camını kırıp giren kimliği belirsiz kişi, toplam 10 bin lira değerindeki 100\'ün üzerinde muhabbet kuşları ile kanaryaları çaldı. Sabah işyerine geldiğinde kuşlarının çalındığını fark eden Sıdık Yıldız, polise ihbarda bulundu. Gelen polis ekipleri, parmak izi alıp, inceleme yaptı. İşyerinin güvenlik kamerasına da yansıyan hırsızın bulunması için çalışma başlatıldı. 

Sıdık Yaldız, 8 ay önce de işyerinden 6-7 bin liralık hırsızlık yapıldığını belirterek, \"Burada vitrini falan kırmışlar, içeri girmiş. 100 üstünde muhabbet kuşu götürmüş, birkaç tane kanarya götürmüş. 7-8 ay evvel aynı hırsız bir daha geldi. Emniyet üzerine fazla düşmedi mi, yakalayamadı mı anlayamadım\" dedi.
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mahir ALANADIYAMAN DHAADIYAMANAtatürk CaddesiYıldızSabahGelenYaldızEmniyet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24