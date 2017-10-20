(Görüntülü Haber) Peşmerge Zap nehri üzerindeki köprüyü havaya uçurdu
Ahmet Haşim Muhtaroğlu, Irak, 20 Ekim, (DHA)- Peşmerge Irak ordusunun Erbil'e ilerlemesini engellemek amacıyla Altınköpru kasabasından çıkışı sonrasında Zap nehri üzerindeki köprüyü havaya uçurdu
20 Ekim 2017 18:50
Ahmet Haşim Muhtaroğlu, Irak, 20 Ekim, (DHA)- Peşmerge Irak ordusunun Erbil\'e ilerlemesini engellemek amacıyla Altınköpru kasabasından çıkışı sonrasında Zap nehri üzerindeki köprüyü havaya uçurdu. Peşmerge patlama anına ait görüntüleri yayınladı.
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