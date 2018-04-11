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(Görüntülü Haber) Pervari'de yıldırım düşmesi sonucu 8 güvenlik korucusu yaralandı

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT'in Pervari ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde sağanak yağmurla birlikte yıldırım düşmesi sonucu 2'si ağır 8 güvenlik korucusu yaralandı

11 Nisan 2018 02:38

Turan KOYUNCU- Mehmet Yücel DURAK/SİİRT, (DHA)- SİİRT\'in Pervari ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde sağanak yağmurla birlikte yıldırım düşmesi sonucu 2\'si ağır 8 güvenlik korucusu yaralandı.

Pervari ilçesine bağlı Dağdöşü köyü çıkışında güvenliği sağlayan güvenlik korucularının kaldığı güvenlik noktasına akşam saat 19.40 sıralarında yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu burada güvenlik önlemi alan 8 güvenlik korucusu yaralandı. Yaralanan güvenlik korucusu haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahaleden sonra yaralılar Eruh Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı güvenlik korucularından 2\'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. 

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