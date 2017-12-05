(Görüntülü Haber) Perde takarken camdan düştü

Mahir ALAN-ADIYAMAN,(DHA) ADIYAMAN\'da, perde takarken çarpmasıyla kırılan camdan aşağıya düşen Suriye uyruklu 17 yaşındaki Halise Şehbozan yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi\'nde meydana geldi. 2 katlı binanın 1\'inci katındaki evin perdelerini takmak isteyen Halise Şehbozan, bir anda dengesini kaybederek kırılan camdan kaldırıma düştü. Şehbozan, ihbarla gelen sağlık görevlileri tarafından ambulansla Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Şehbozan\'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.