T24 LogoT24 Logo
Dünya

(Görüntülü Haber) Pentagon'dan S-400 açıklaması

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 20 Nisan (DHA) - ABD'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell'in "Rusya'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye'ye yaptırım uygulanabileceği" yönündeki tehdi

20 Nisan 2018 12:11

Nafiz ALBAYRAK / NEW YORK, 20 Nisan (DHA) - ABD\'nin Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess Mitchell\'in \"Rusya\'dan S-400 füze savunma sistemleri satın almaya hazırlanan Türkiye\'ye yaptırım uygulanabileceği\" yönündeki tehditkar açıklamasının ardından, ABD Savunma Bakanlığı bu konuda daha sağduyulu bir yaklaşım sergiledi. Bakanlık Sözcüsü Dana White, Pentagon\'da düzenlediği basın toplantısında, konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, \"Bu füze sistemlerinin uyumsuzluğu konusunda Türklerle konuşmaktayız. Sonuçta, Türkler en iyi stratejik çıkarları konusunda kendileri karar verecek. Bunu belirleyecek olan Ankara\" yanıtını verdi. White, \"Türkiye\'yi böyle bir alımdan vazgeçirme çabaları sürüyor mu?\" sorusunu da \"Bu füze sisteminin NATO sistemi ile uyuşmazlığı konusundaki endişelerimizle ilgili Türk yetkililerle görüşmeyi sürdürmekteyiz\" diye yanıtladı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Nafiz ALBAYRAKNEW YORKNisan DHAABD AvrupaAvrasyaSorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Wess MitchellS400TürkiyeABD Savunma BakanlığıBakanlık Sözcüsü Dana White PentagonTürklerleSonuçta TürklerBunuAnkara"White

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24