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Dünya

(Görüntülü Haber) Pentagon: Tüm hedefleri başarıyla vurduk 2

Nafiz Albayrak / New York, 14 Nisan (DHA) - ABD Savunma Bakanlığı, Suriye’ye yönelik hava saldırısı ile ilgili basın toplantısında tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu açıkladı

15 Nisan 2018 02:15

Nafiz Albayrak / New York, 14 Nisan (DHA) - ABD Savunma Bakanlığı, Suriye’ye yönelik hava saldırısı ile ilgili basın toplantısında tüm hedeflerin başarıyla vurulduğunu açıkladı. Pentagon sözcüsü Dana White ile Genelkurmay Başkanlığı sözcüsü Korgeneral Kenneth McKenzie, ABD’nin İngiltere ve Fransa ile birlikte düzenlediği saldırı ile ilgili, “Tüm hedefler başarı ile vuruldu. Bombardıman sınırlı; ancak etkili ve yıkıcıydı. Suriye\'nin kimyasal sistemi vurulanlardan daha fazla, ancak önemli ölçüde kimyasal ekipman ve malzeme kaybı var” dedi. Suriye’de üç değişik hedefte 105 noktanın İngiltere ve Fransa ile koordineli olarak, vurulduğunu aktaran Pentagon yetkilileri, saldırıdan önce Rusya ile de olağan dışı bir iletişimleri olmadığını belirttiler. Dana White, Suriye hava savunma sisteminin hiçbir füzelerine müdahale edemediğini, Rusya’nın ise hava savunma sistemini kullanmadığını söyledi.

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