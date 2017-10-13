(Görüntülü Haber) Pendik'te silahlı saldırı : 1 kız öğrenci hayatını kaybetti (4)

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA Pendik\'te silahlı saldırıda 1 kız öğrenci hayatını kaybetti, yanındaki 2 erkek öğrenci ise yaralandı. Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Güzelyalı Tren İstasyonu yakınında bir kişi, 1\'i kız 3 öğrencinin üzerine ateş açtı. Saldırıda kız öğrenci hayatını kaybetti. Diğer 2 öğrenci ise yaralandı. Öğrenci olmadığı belirtilen saldırgan, polisten kaçarken yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir okula girerek saklandı. Burada bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan saldırgan gözaltına alındı.Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.