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(Görüntülü Haber) Pendik'te silahlı saldırı : 1 kız öğrenci hayatını kaybetti (2)

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA Pendik'te silahlı saldırıda 1 kız öğrenci hayatını kaybetti, yanındaki 2 erkek öğrenci ise yaralandı

13 Ekim 2017 20:25

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA Pendik\'te silahlı saldırıda 1 kız öğrenci hayatını kaybetti, yanındaki 2 erkek öğrenci ise yaralandı. Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Pendik Güzelyalı Tren İstasyonu yakınında bir kişi, 1\'i kız 3 öğrencinin üzerine ateş açtı. Saldırıda kız öğrenci hayatını kaybetti. Diğer 2 öğrenci ise yaralandı. Öğrenci olmadığı belirtilen saldırgan, polisten kaçarken yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir okula girerek saklandı. Burada bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan saldırgan gözaltına alındı.Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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