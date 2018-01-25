T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Pendik'te otomobil üst geçitten böyle uçtu

Üst geçitten alt yola uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

25 Ocak 2018 21:05

Üst geçitten alt yola uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Haber: Ramazan EĞRİ - İSTANBUL DHA Pendik\'te araç üst geçidinden alt yola uçan otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza saat 17.15 sıralarında meydana geldi. Pendik\'te Mustafa Günaydın\'ın henüz bilinmeyen nedenle aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil, üst geçitten alt yola uçtu. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada ters dönen araçta sıkışan sürücü çevredekiler tarafından çıkarıldı. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında alt yoldan şans eseri başka bir aracın geçmemesi kazanın boyutunun büyümesinin önüne geçtib

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KazaHaber Ramazan EĞRİDHA PendikPendik Mustafa GünaydınOtomobilGüvenlikYaralı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24