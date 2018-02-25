(Görüntülü Haber) Pendik'te minibüs ve konteyner alev alev yandı

Haber: İstanbul DHA Pendik\'te bir inşaat alanında park halindeki minibüs ve konteyner alev alev yandı. te henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi üzerindeki inşaat alanının içinde bulunan minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler aracın yanındaki boş konteynere de sıçradı. Minibüs ve konteyner alev alev yanmaya başladı. Yangını gören inşaatın bekçisinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yanan minibüs ve konteyner kısa sürede söndürüldü. Yangın sırasında ölen yada yaralanan olmazken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.