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(Görüntülü Haber) Pencerenin demir korkuluklarına sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Emrullah KARAKAŞ DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN'in Derik ilçesi Cevizpınar mahallesindeki Ahmet Kaya Parkı civarında, bir işyerinin ikinci katındaki pencerenin demir korkuluklarına sıkışan bir kediyi gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi

24 Aralık 2017 13:43

Emrullah KARAKAŞ DERİK (Mardin), (DHA)- MARDİN\'in Derik ilçesi Cevizpınar mahallesindeki Ahmet Kaya Parkı civarında, bir işyerinin ikinci katındaki pencerenin demir korkuluklarına sıkışan bir kediyi gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen iftaiye aracının ikinci kata yükseltilmesinin ardından bir itfaiye görevlisi Ahmet Sincar, merdivenlerin üzerinden yürüyerek burada sıkışan siyah renkli yavru kediyi kurtardı. Çevrede toplanan vatandaşlar kediyi kurtaran itfaiye görevlisi Sincar\'ı alkışlayarak kutladı. Derik ilçesi Cevizpınar mahallesinde Ahmet Kaya parkı civarında, bir işyerinin ikinci katındaki pencerenin demir korkuluklarına sıkışan bir kediyi gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen iftaiye ekipleri önce ikinci kattaki pencereye merdiven uzatarak kurtarma çalışması başlattı. Daha sonra itfaiye eri Ahmet Sincar, merdivenlerden çıkarak yavrdu kedinin sıkıştığı parmaklıklara ulaşarak, kediyi ooradan kurtardı. Çevrede toplanan vatandaşlar kediyi kurtaran itfaiye görevlisi Sincar\'ı alkışlayarak kutladı. Aşağı indirilen yavru kedi kaçarak gözlerden kayboldu.

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