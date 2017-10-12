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(Görüntülü Haber) Pencereden uyuşturucu satarken yakalandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da, evinin penceresinden uyuşturucu satan 18 yaşındaki Yunus Y

12 Ekim 2017 18:37

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA\'da, evinin penceresinden uyuşturucu satan 18 yaşındaki Yunus Y. suçüstü yakalandı. Merkez Seyhan İlçesi Çamlıbel Mahallesi\'ndeki bir evin yatak odasının penceresinden uyuşturucu satıldığı ihbarını alan Narkotik ekipleri harekete geçti. Tek katlı bahçeli eve baskın yapan polis, kapıyı \'Koç başı\' ile kırıp içeri girdi. Yunus Y.\'yi gözaltına alan ekiplerin yaptığı aramada yatak orasında satışa hazır 50 paket esrar ve uyuşturucudan temin edilen nakit para ele geçirildi. Yunus Y. ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

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